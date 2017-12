Deel dit artikel:











Pupillen van SV de Heracliden vieren feest in een megawinkelwagen (Foto: RTV Noord/Susanne Evers)

Een grote winkelwagen vol voetballers van een jaar of 12 in Uithuizermeeden. Het is feest voor de D1-pupillen (JO13-1) van SV de Heracliden, want ze zijn winterkampioen geworden in de tweede klasse.

Met 15 doelpunten mag Stijn Tiekstra zich topscorer van het elftal noemen. Talentjes Het team werd twee jaar geleden ook al bekerkampioen van het noorden. 'Talentjes van de Heracliden', lacht een van de moeders trots. Het feestvieren gebeurt dit jaar op een wel heel ludieke manier. Ondergoed Het thermo-ondergoed is uit de kast getrokken want het is flink koud op de winkelwagen. Maar dat mag de pret niet drukken; een ongeslagen kampioenschap is reden genoeg voor een feestje. Platte kar De winkelwagen is door een particulier opgekocht en vandaag in dienst gesteld van de pupillen. Een tocht door het dorp op een platte kar mag vergunningstechnisch tegenwoordig niet meer. Lees ook: - Eens moeten toch die eerste puntje gepakt worden