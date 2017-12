Voorlopig geen subsidie voor zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof in Haren krijgt geen subsidie van de gemeente Haren zolang er geen accountantsverklaring is ingeleverd door het zwembadbestuur. Er moet een goedgekeurde verklaring komen van 2016 en 2017.

Het zwembad is nog niet officieel op de hoogte van de boodschap, de gemeentelijke brief met de aangekondigde maatregel is onderweg. Scharlakenhof ontvangt 135 duizend euro per jaar.

Accountantsverklaring

Volgens verantwoordelijk wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) heeft ze al meerdere keren gevraagd om twee goedgekeurde verklaringen van de accountant, maar tot dusver nooit iets ontvangen.

'Ze moeten die verklaring gewoon inleveren om subsidie te krijgen', laat Sloot weten. 'Andere subsidieverkrijgers, zoals de muziekschool, moeten de verklaring ook inleveren.' In eerste instantie wordt de subsidie over het eerste kwartaal van 2018 niet overgemaakt.

'Alles komt goed'

Zwembadvoorzitter Pieter Bakker wordt nog niet badend in het zweet wakker, nu hij de boodschap van de gemeente heeft gehoord. 'Wij gaan die accountantsverklaring gewoon inleveren. Dat komt goed.'

Volgens Bakker heeft hij tot een half jaar na het sluiten van het boekjaar de tijd om de goedgekeurde accountantsverklaring in te leveren. 'Dat boekjaar is op 31 augustus afgesloten. Er is gewoon binnen een half jaar een verklaring.'

Vaker gehoord

Dat het 'goed komt' heeft wethouder Sloot al vaker gehoord uit de mond van de zwembadvoorzitter, maar volgens Bakker komt het deze keer écht goed. 'Zo'n verklaring kost al snel vijfduizend euro. Wij stelden geen prioriteit daarvoor, we willen vooral het zwembad draaiende houden.'

Gemeente is op de hoogte

De gemeente heeft wel elk jaar inzicht gekregen in de cijfers van het zwembad. 'We leggen wel verantwoording af, maar de verklaring van de accountant is gewoon nog niet gelukt', aldus de zwembadvoorzitter.

Zwembad komt niet in de problemen

Hij verwacht niet dat zijn zwembad in de problemen komt nu de gemeente, voorlopig, geen subsidie overmaakt. 'Ons voortbestaan wordt nu niet bedreigd.' De wethouder laat weten dat zodra er een goedgekeurde verklaring is, het geld alsnog wordt overgemaakt.

