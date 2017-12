Voice-kandidaat Pieter van der Zweep: 'Ik ben normaal nooit zo emotioneel'

The voice of Holland-kandidaat Pieter van der Zweep is dolblij met het bereiken van de volgende ronde van het zangprogramma. 'Het is een grote eer om zulke complimenten te krijgen.'

De Groninger versloeg vrijdagavond in het onderdeel The Battles mede-kandidaten Mark en Iris.

33 procent kans

Toen Van der Zweep hoorde dat hij het moest opnemen tegen niet één maar twee kandidaten, baalde hij. 'Normaal heb je 50 procent kans, nu was dat 33 procent.' Hij had het daarentegen wel enigszins zien aankomen. 'Team Ali bestond uit vijftien man, dat is geen heel getal. En die andere twee zongen ook Nederlandstalig.'

Complimenten

Dat nieuws was weliswaar even slikken, maar desondanks ging Van der Zweep keihard aan het werk. 'Met een goed resultaat. Anouk en Waylon waren erg enthousiast, terwijl ze bij de audities nog semi-positief waren. Anouk zei toen dat het net niet goede genoeg was. Om nu complimenten van hun te krijgen, is een grote eer.'

Emotioneel

Aan het einde van hun optreden - ze zongen het nummer 'Wereld Zonder Jou' van Marco Borsato en Trijntje Oosterhuis - werd het de Groninger even teveel. 'Ik ben normaal niet zo emotioneel, maar je staat op het grote podium van The voice met twee miljoen kijkers; dan is het toch anders. En dan sta je er met zijn drieën en kom jij als winnaar uit de bus.'

Pieken

In de voorbereiding kreeg het trio dat onder leiding stond van rapper Ali B hulp van Trijntje Oosterhuis. 'Trijntje kwam ook nog langs inderdaad. Met haar zijn we op zoek gegaan naar het verhaal van het liedje en wat het met je als persoon doet.'

Van alle versies die het trio van het nummer heeft gezongen, was het optreden in de uiteindelijke tv-uitzending de beste, zegt Van der Zweep. 'Ik stond daarna huilie huilie op het podium. Ik was wel benieuwd naar hoe dat overkwam op tv, maar het is ook wel mooi. Het was echt.'

Lees ook:

- 'Pieter kwam op en stond er, die was al aan het beleven'

- Even voorstellen: de Groningers in The voice of Holland

- Delfzijlster Pieter van der Zweep doet mee aan The Voice