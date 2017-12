Claus Boekweg moet op zoek naar nieuwe club

Claus Boekweg stopt na dit seizoen als trainer van zondag tweedeklasser SC Erica. Dat meldt hij via Twitter.

Volgens Boekweg is zijn vertrek 'in goed overleg' tot stand gekomen. 'Dit seizoen nog even goed afsluiten en dan op zoek naar een nieuwe uitdaging', aldus de oud-Stadjer op zijn Twitter-account.

Degradatie

De 51-jarige Boekweg, die tegenwoordig in Meppel woont, degradeerde vorig seizoen met SC Erica naar de tweede klasse. Het is zijn tweede periode als oefenmeester bij de Drentse club; eerder coachte hij SC Erica in het seizoen 2005/2006.

Boekweg was, voordat hij trainer werd, negentien jaar lang profvoetballer bij FC Groningen, Emmen en PEC Zwolle.

