Klassiekers Ede Staal domineren Alle 50 Goud

De stembus voor Alle 50 Goud is gesloten. Voor de verkiezing van de mooiste liedjes in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal zijn ruim 25.000 stemmen uitgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar.

De komende dagen gaat de muziekredactie aan de slag met de verwerking van de stemmen: 'Het merendeel is binnengekomen via een stemmodule. In feite is dat een druk op de knop. Het werk zit vooral in het verwerken van de vrije keuzes', zegt redacteur Gertjan van Stralen.

Dit jaar is het aantal mensen dat een vrije keuze heeft ingediend aanmerkelijk groter dan vorig jaar, toen voor het eerst liedjes buiten de groslijst aangemeld konden worden.

Producent Selma Veltens: 'Het gaat echt om duizenden stemmen extra. Het zou me niets verbazen als we ver boven de 25.000 stemmen uitkomen.'

Ede Staal

Deze editie is er opnieuw veel gestemd op verschillende liedjes van Ede Staal. Waarbij in het verleden mensen vooral stemden op 'Het het nog nooit zo donker west' zie je nu ook andere nummers boven komen drijven.



Jubileumlied

Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met de aandacht voor het werk van Ede Staal dat deze week op Spotify is gezet. Het TV-programma De Wereld Draait Door bracht een ode aan Ede. Van Stralen: 'Nadat zanger Marcel Hensema op TV het liedje 'Zalstoe aaltied bie mie blieven' had gezongen zagen we het aantal stemmen voor dit liedje enorm stijgen'.

Ook het jubileumlied van Wia Buze en Edwin Jongedijk, ter gelegenheid van de 20ste editie van Alle 50 Goud, valt in de smaak bij het publiek. 'De versie van Ede's klassieker 'Het het nog nooit zo donker west' samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest komt zeker binnen in de lijst. We zijn blij verrast door de enorme respons op het nummer', zegt initiator Selma Veltens.



Andere toppers

Of het orgineel van Ede Staal ook de 20ste editie op 1 staat horen we op 31 december.De laatste jaren strijden Wia Buze met 'De Roos' en 'As ik de kaans zol kriegen' van Edwin Jongedijk om de nummer 2 of 3.

Ook 'De Polder' van De Heleboel en 'De Groanrepubliek' van Alex Vissering staan al vele jaren hoog in de lijst. Daarnaast wordt veel gestemd op liedjes van Erwin de Vries, Jan Henk de Groot en Pé en Rinus.



De uitzending van Alle 50 Goud is op Oudjaarsdag van 12.00 tot 18.00 bij RTV Noord en wordt gepresenteerd door Eric Bats en Marcel Nieuwenweg.