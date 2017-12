Expeditie Grunnen: Welke stad heeft nou de mooiste kerstboom?

'Hij is lelijk', 'moeten er geen ballen in?' en 'met lampjes erin is het heerlijk romantisch 's avonds', becommentariëren Veendammers hun kerstboom.

Een regionale kerstboomwedstrijd; dat is wat er moet komen volgens sommigen. Want wie heeft nou de mooiste boom? Je ziet het in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- De jongens van sv De Heracliden vieren hun kampioenschap op een bijzondere manier...

- In Onstwedde gaan dertig paarden versierd door het dorp voor een heuse Santa Ride

- Julian kan moeilijk lopen, maar wél goed rolstoelen

- Ronald gaat op zoek naar de burgemeester van Kolhol

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

