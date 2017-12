Jong FC Groningen klopt Volendam en gaat als derde de winterstop in

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de eerste seizoenshelft afgesloten met een 2-1 overwinning op eigen veld tegen Jong Volendam. Het was achtste zege voor de ploeg van coach Alfons Arts.

De groen-witten consolideren hierdoor de derde plaats op de ranglijst.De Groningers haalden uit vijftien wedstrijden 28 punten. Het gat met de nummer twee, Jong Almere City, is acht punten. Spakenburg is koploper in de derde divisie zaterdag met 37 punten uit zestien duels.

Energiek

Jong FC Groningen begon energiek aan het duel tegen de Volendammers. Verdedigend werd er weinig tot niets weggegeven, maar aanvallend kwam de laatste bal niet aan. Meerdere keren werd de achterlijn in het vijfmetergebied gehaald alleen ontbrak het aan de beslissende goede voorzet. Bij rust was het dan ook doelpuntloos op sportpark Corpus den Hoorn.

Achterstand

Vlak na de pauze kwamen de gasten tegen de verhoudingen in op voorsprong. Centrale verdediger Alex Plat kon opstomen richting het doel van keeper Jan Hoekstra. Hij schoot vanaf twintig meter en doordat de bal via een verdediger van richting veranderde was de doelman van de FC kansloos.

Gelijkmaker

De verdiende gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. In de 51e minuut liet de thuisploeg een prachtige aanval zien. Aanvoerder Michael Breij stuurde Uriel Antuna de diepte in. De Mexicaan gaf een perfecte voorzet die door spits Joël Donald werd afgewerkt: 1-1.

Doeltreffende solo

Drie minuten later kwamen de Groningers op voorsprong. Aanvoerder Breij begon aan een mooie solo en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnenkant paal in het Volendamse doel.

Gemiste kansen

De gasten probeerden het vervolgens met lange ballen, maar de verdediging van de FC stond pal. Opnieuw Donald, Breij en Tim Waterink misten nog kansen op de derde treffer. Hierdoor bleef het bij 2-1 voor de thuisploeg. De ploeg van coach Arts hervat de competitie op zaterdag 13 januari 2018 met de uitwedstrijd tegen ONS Sneek.

