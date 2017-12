Donar laat Rotterdam volstrekt kansloos

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt tegen Forward Rotterdam. Het werd in MartiniPlaza 82-49 in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal.

Voorsprong

Rotterdam wist in de eerste helfg nog redelijk tegenstand te bieden hoewel Donar constant aan de goede kant van de score stond. Na één kwart met 20-12 en bij rust was de voorsprong uitgebouwd tot 37-24.

Driepunters

In het derde kwart kwamen de gasten nog een keer terug tot negen punten verschil, 42-33, maar daarna zette Donar een tandje bij. Opeenvolgende driepunters van Arvin Slagter maakten het klasseverschil tussen beide ploegen duidelijk.

Dunks

Met dunks van Dragan Pasalic en Stephen Domingo kon het opgekomen publiek in 'Plaza' zich nog verder vermaken. Topscorer aan de kant van de Groningers was Arvin Slagter met zeventien punten. Thomas Koenis kwam tot vijftien punten.

Stand en programma

De ploeg van coach Erik Braal is koloper in de Dutch Basketball League met twintig punten uit twaalf wedstrijden. In 2017 staat nog één wedstrijd op het programma voor Donar. Aanstaande dinsdag 19 december het uitduel in de Europe Cup tegen het Roemeense Cluj.

Lees ook:

