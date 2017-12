'Kromo' pakt vijfde gouden plak in nieuw wereldrecord en plaatst zich voor finale 100 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo blijft gouden medailles verzamelen. Zaterdagavond behaalde ze met de gemende estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag haar vijfde gouden medaille van het EK kortebaan in Kopenhagen. Dit tevens in een wereldrecordtijd van 1 minuut, 28 seconden en 39 honderdste.

Winnend team

Samen met Nyls Korstanje, Kyle Stolk en Femke Heemskerk snelde ze naar de zege. Zilver was er voor Rusland en brons voor Italië. Met Kromowidjojo als derde zwemster was Nederland opgerukt naar de tweede plek. Heemskerk mocht het vervolgens afmaken en deed dat met verve en een nieuwe mondiale toptijd.



Vijfde goud

Voor 'Kromo' is het alweer de vijfde gouden medaille dit EK. Ze veroverde twee keer individueel goud en nu drie keer op de estafette Vlak na deze krachtsinspanning plaatste ze zich tevens voor de finale van de 100 meter vlinderslag.

Derde

De Groningse tikte in haar halve finale als derde aan in 57,05 en dat was genoeg voor de 27-jarige zwemster om te mogen starten in de finale van zondag. Ze zette overall de zesde tijd neer.

Zesde medaille?

Sarah Sjöström zwom met 55,56 verreweg de snelste tijd. De Deense Emilie Beckmann was met de tweede tijd van 56,51 bijna een seconde langzamer. Kromowidjojo kan in de finale zondag haar zesde (gouden) medaille van het EK kortebaan in Kopenhagen behalen.

Lees ook:

- Kromowidjojo naar halve finales bij EK-debuut op 100 meter vlinderslag

- Kromowidjojo beleeft gouden week: weer twee EK-titels (update)

- Kromowidjojo wint tweemaal goud op EK (update)