Marathonschaatser Knol sprint naar derde plek in Den Haag

Marathonschaatser Johan Knol uit Midwolde is zaterdagavond derde geworden in de achtste wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup. De winst ging naar Bart de Vries. Groningers Robert Post en Sjoerd den Hertog werden respectievelijk zesde en zevende.

Steun

Op ijsbaan De Uithof in Den Haag won Bart de Vries. Hij werd ondersteund door zijn ploeggenoot Robert Post van team Bouw en Techniek. Na een spannende wedstrijd over 125 ronden bleef er uiteindelijk een kopgroep van vijf rijders over die om de zege gingen strijden. Knol maakte deel uit van deze kopgroep, maar moest het in de eindsprint afleggen tegen de Vries en Marcel van Ham.

Sprint

Na dit elitegroepje sprintte Post, die veel werk verzette voor de Vries, zelf naar de zesde plek. Den Hertog kwam één plaats later over de eindstreep. De leider in het algemeen klassement bijft Crispijn Ariëns.

Massasprint

Bij de vrouwen ging de zege naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida in de massasprint. Manon Kamminga werd tweede, Iris van der Stelt snelde naar de derde plek. Laatstgenoemde blijft ook leidster in het algemeen klassement.

Lees ook:

