Nog geen duidelijkheid over mountainbikeroute Zuidhorn

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond het besluit over de aanleg van een mountainbikeroute in het Johan Smitpark en het nabijgelegen waterpark met een maand uitgesteld.

Dat gebeurt op verzoek van de D66-fractie. De mountainbiketrail is een burgerinitiatief, waartegen veel weerstand bestaat van omwonenden en natuurliefhebbers.

Twee uur vergaderen

Na ruim twee uur vergaderen werd het plan in stemming gebracht en leek er een meerderheid te zijn vóór de mountainbikeroute. CDA, ChristenUnie en PvdA, samen goed voor tien zetels, toonden zich voorstander. GroenLinks, VVD en D'66, samen zeven zetels, zouden tegen stemmen. Maar tot stemming kwam het niet.

D66-raadslid Harrie Rutgers vroeg om uitstel en dat werd gehonoreerd. Regel in de raad van Zuidhorn is namelijk dat als één raadslid vraagt om uitstel, dat dat ook gebeurt. Gevolg is dat het onderwerp in januari opnieuw op de raadsagenda staat. Dan moet er wel een besluit worden genomen.

Te veel onduidelijkheden

Rutgers vindt dat het plan te veel onduidelijkheden bevat om een weloverwogen oordeel over te vellen. Jan Wildeboer, een van de initiatiefnemers van de mountainbikeroute is teleurgesteld over het uitstel. 'Nu weten we nog niks en zitten al die mensen hier over een maand weer op de publieke tribune. Zonde van de tijd en het geld.'

Massaal naar gemeentehuis

Met al die mensen bedoelde Wildeboer de voor- en tegenstanders die massaal naar het gemeentehuis waren gekomen om de discussie te volgen. De mountainbikeroute ligt gevoelig in Zuidhorn.

De tegenstanders, veelal omwonenden van beide parken vrezen overlast en aantasting van hun privacy en woongenot. Natuurliefhebbers maken zich zorgen om de natuur en de Schotse hooglanders die er grazen. Meer dan driehonderd protesthandtekeningen werden ingezameld.

Initiatief van mountainbikers

De trail door beide parken is een initiatief van een groep mountainbikers. In het plan dat ze (ondermeer samen met Veilig Verkeer Nederland) hebben uitgewerkt, is volgens de initiatiefnemers rekening gehouden met de veiligheid van de andere gebruikers van het park.

Ook is het aanvankelijke plan aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van natuurliefhebbers en omwonenden. Toch is het de mountainbikers niet gelukt de tegenstanders te overtuigen van hun goede bedoelingen.

