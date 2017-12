Vervanging van walbeschoeiing Damsterdiep uitgesteld; omwonenden zijn boos

De werkzaamheden aan de nieuwe walbeschoeiing langs het Damsterdiep in Appingedam zijn uitgesteld tot halverwege januari. Dit tot grote frustratie van de bewoners van de Solwerderstraat Oost.

Afgelopen najaar zouden de werkzaamheden beginnen, maar de gemeente heeft nog steeds geen groen licht gegeven. 'Dit is een schande. Het is zo veel te gevaarlijk. De gemeente laat ook helemaal niks van zich horen', zegt woordvoerder Jolanda Moesker van het bewonerscomité Solwerderstraat Oost in Appingedam.

Het duurt langer dan gehoopt

De reden van de vertraging is dat de aannemer en de gemeente Appingedam het niet eens zijn over de manier waarop de walbeschoeiing wordt bevestigd aan de kade.

Volgens projectleider Menno Meindertsma van De Boer en De Groot moesten de varianten van verankering nog worden doorgerekend door de gemeenteambtenaren. 'Die zijn wel positief ontvangen. Maar het duurt wel langer dan gehoopt.' Wethouder Martien van Bostelen (CDA) betreurt de vertraging. 'Het is jammer, maar met dit soort grote projecten heb je dat soms', zegt hij.

Jarenlange strijd

De nieuwe walbeschoeiing is nodig omdat de oude verrot is waardoor de terrassen langzaam in het Damsterdiep zakken. Jarenlang hebben de bewoners, de gemeente Appingedam en waterschap Noorderzijlvest gesteggeld over wie verantwoordelijk is voor de kosten.

Totdat de strijdbijl begin dit jaar wordt begraven en de gemeente en het waterschap samen de portemonnee trekken. De walbeschoeiing kost 1,4 miljoen euro. Daarvan betaalt Noorderzijlvest 470.000 euro. Appingedam hoest de rest zelf op.

Gevaarlijke situaties

Voordat de werkzaamheden in november konden beginnen, moesten de bewoners hun tuinen ontruimen. Ook hekken zijn verwijderd, zodat de aannemer er beter bij kan. En dat levert volgens Moesker gevaarlijke situaties op.

'Onlangs is één van mijn hondjes van de kade gedonderd. Gelukkig kwam ze op de steiger terecht. Maar je moet er niet aan denken dat er straks een kind in het Damsterdiep valt', zegt Moesker. Gelukkig heeft de aannemer een tijdelijk hek geplaatst, waardoor haar honden niet meer kunnen ontsnappen.

Slechte communicatie

Moesker is niet te spreken over de communicatie van de gemeente. 'Wij weten nergens van af en moeten overal zelf achteraan', zegt Moesker. 'Maar dan maken ze weer afspraken die ze niet na komen. Eerst was het half november, toen 8 december en nu wordt het halverwege januari voordat ze beginnen.'

Wethouder van Bostelen herkent zich niet in de kritiek. Volgens hem hebben de bewoners het goed met elkaar uitgesproken. Wel blijft de communicatie een aandachtspunt van de gemeente. 'We moeten dit weer scherper in de gaten houden.'

Oplevering

Naar verwachting geeft de gemeente nog voor kerst groen licht voor de werkzaamheden. Doordat de werkzaamheden daardoor maanden later beginnen, is Moesker bang dat ze haar tuin overhoop heeft tijdens de zomervakantie. 'Sterker nog; het vaarseizoen begint in mei. Straks besluiten ze om de werkzaamheden naar volgend najaar te verplaatsen.'

Volgens de gemeente en de aannemer loopt het niet zo'n vaart. 'De opleverdatum van 1 mei wordt krap. Maar ik verwacht dat we maar enkele weken uitlopen', zegt projectleider Meindertsma.

Lees ook:

- Noorderzijlvest trekt beurs en wordt eigenaar van walbeschoeiing

- Einde damwandendossier nog niet in zicht: 'Er zitten nog meer lijken in de kast'

- Knoop doorgehakt: in het najaar nieuwe damwanden in Appingedam