De carbidsoep is in Zuidhorn niet zo heet

Een carbidaffaire die geen affaire was. Het Zuidhorner CDA-raadslid Martin Boog kreeg er maandagavond stevig over van langs van VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi en GroenLinks-voorman Klaas-Wybo van der Hoek.

Boog had afgelopen zaterdag een persbericht verstuurd waarin hij VVD en GroenLinks verweet de traditie van carbidschieten te willen verbieden. Dijkstra-Jacobi verweet Boog stemmingmakerij.



Liefhebbers van carbid

In het persbericht riep Boog liefhebbers van carbid op om naar de raadsvergadering te komen om tegen het standpunt van VVD en GroenLinks te demonstreren. De liefhebbers kwamen inderdaad in groten getale naar Zuidhorn, maar hoefden niet in actie te komen.

Belang van dieren

VVD en GroenLinks trokken meteen de angel uit de kwestie door te stellen dat ze niet tegen de traditie van carbidschieten zijn. Wel willen ze dat een en ander beter geregeld wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals het belang van dieren.