Een ongeluk op de A7 tussen Hoogezand en de stad Groningen heeft dinsdagmorgen voor een lange file gezorgd.

Op een gegeven moment was er een file van acht kilometer, waardoor er een oponthoud van meer dan dertig minuten was.

Er was één rijbaan afgesloten. Over het ongeval is niet meer bekend. Het is onduidelijk hoeveel auto's erbij betrokken waren en of er personen gewond zijn geraakt.