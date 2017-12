Blue Queen wordt omgetoverd tot onderhoudsschip

Bij scheepswerf Niestern Sander in Delfzijl wordt de komende tijd met man en macht gewerkt aan de Blue Queen. Dit Noorse schip moet binnen zestien weken worden omgetoverd tot een inspectie- en onderhoudsschip voor de NAM. Volgend jaar maart moet de klus geklaard zijn.

Het schip wordt omgebouwd, zodat het voldoet aan de eisen van de NAM en Shell. Ruim tachtig personeelsleden van Niestern Sander zijn daar de komende maanden druk mee.

'Dit is een schip met potentie', zegt kapitein Michel den Hartog. 'Ik ben onder de indruk', aldus Den Hartog die de Blue Queen uit Noorwegen haalde en er mee naar Delfzijl voer.

Onbemande platforms

De Blue Queen gaat vanaf volgend jaar maart zes jaar langs de 35 onbemande platforms van de Shell in de zuidelijke Noordzee voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.

Speciale kraan

De Blue Queen is daar uitermate geschikt voor. Allereerst door de omvang het schip met een lengte van 83 meter en 18 meter breed. Daardoor is er voldoende ruimte voor de bemanning die uit 40 tot 45 personen zal bestaan. Verder beschikt de Blue Queen over een bijzondere brug. Vanaf die plek is er een overzicht op het gehele dek. Daarnaast krijgt het schip een speciale kraan, die mee beweegt met de deinig van de zee.

Kroonborg

Met de aankoop van de Blue Queen krijgen de NAM en Shell meer armslag om onderhoud te plegen aan de onbemande platforms. Momenteel wordt alleen gebruik gemaakt van de Kroonborg, een modern schip dat speciaal ontworpen is om personeel en materieel naar de platforms te brengen. 'De Kroonborg gaan we straks alleen inzetten voor groot onderhoud. De Blue Queen gaan we gebruiken voor opstartwerkzaamheden bij de platforms', zegt Joris Eelman van de NAM.

