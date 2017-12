Mentor wilde 13-jarige leerlinge ontmaagden: 'Hoe ziek kun je zijn?'

Voor het seksueel misbruiken van een 13-jarige leerlinge van het Terra Assen, heeft het Openbaar Ministerie dinsdag drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen een 40-jarige man uit Groningen.

Hij was leraar Engels op de school en de mentor van het meisje.

De officier van justitie vroeg vrijspraak van verkrachting, omdat geen sprake was van dreiging of geweld. Ze vindt ontucht met een meisje onder 16 jaar wel bewezen. Dat geldt ook voor het getuige laten zijn van seksuele handelingen en kinderpornobezit.

Seksueel getinte appjes

De ouders van het meisje belden in augustus de politie, omdat ze seksueel getinte appjes in de telefoon van hun dochter vonden. Het meisje vertelde aan haar ouders en de politie wat er tussen juni en eind augustus was gebeurd. Haar mentor had haar seksueel misbruikt. Ook had ze zichzelf moeten filmen terwijl ze seksuele handelingen met zichzelf verrichtte en stuurde hij haar seksueel getinte filmpjes van zichzelf.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan grooming, digitaal kinderlokken. Hij probeerde het meisje over te halen naar zijn huis in Groningen te komen om seks te hebben. De man bevestigde in de rechtszaal dat hij het slachtoffer wilde ontmaagden. De afspraak kwam er uiteindelijk niet.

Stress

De Groninger zit een paar maanden vast. Hij bekende het misbruikt en zei dat het het afgelopen jaar niet goed met hem ging. Hij had naar eigen zeggen veel stress, doordat hij mentor was van een pittige klas en daarnaast een hbo-opleiding volgde. De meisjes in zijn klas hadden onderlinge problemen. Daarom besteedde hij daar extra aandacht aan, verklaarde hij in de rechtszaal.

Hoe het gekomen is tot seksuele handelingen, kan ik moeilijk rijmen Verdachte mentor

Schaamte

Een van de meisjes die problemen had, was het slachtoffer. Zij kwam regelmatig bij hem om te praten. 'Hoe het gekomen is tot seksuele handelingen, kan ik moeilijk rijmen. Ik heb haar geholpen met haar schoolwerk en problemen. Dat het daarna verder is gegaan, kan ik niet uitleggen. Ik had het moeten houden bij een professionele relatie. Dat is waar ik heel veel moeite mee heb en mij heel erg voor schaam', aldus de Groninger.

Appjes

In de telefoon van de man werden 12.000 app-berichten met het meisje gevonden. Die gingen aanvankelijk over sport en school, maar werden steeds vaker seksueel getint. Het meisje moest de appjes wissen van de leraar. 'Gelukkig hebben wij ze weer boven water gekregen', aldus de officier van justitie. De seksuele handelingen vonden deels plaats op school en deels in een bosje in Assen.

Ook werden op zijn telefoon en computer 10.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Daarvan waren 900 van het slachtoffer.

De handelingen vonden deels plaats op school en deels in een bosje in Assen Officier van justitie

Stoornis

Uit psychisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De ouders van het slachtoffer willen 6400 euro schadevergoeding van de man. De leerlinge was een kwetsbaar meisje, dat in behandeling was bij een geestelijke zorginstelling, omdat ze geen 'nee' kon zeggen.

Slachtofferverklaring vader

'Hoe ziek kun je in vredesnaam zijn? Om eerst het vertrouwen te winnen van een 13-jarig kwetsbaar meisje, dat al in behandeling was', aldus de vader van het slachtoffer in de rechtszaal. Je bent een wolf in schaapskleren en ik vind nog veel meer van je, maar dat mag ik niet zeggen. Wij hebben ons meisje nu thuis huilend op de bank. Vol schaamte en schuldgevoelens, omdat jij alleen aan je eigen lust hebt gedacht.'

De leraar uit Groningen bood in de rechtszaak zijn excuses aan aan het slachtoffer, haar ouders en de school. De rechtbank in Assen doet op 2 januari uitspraak.