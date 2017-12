Oldambt verzet zich tegen gewijzigde treintijden

De treintijdenwijziging van Arriva blijft de gemeente Oldambt frustreren. Wethouder Kees Swagerman gaat schriftelijk bezwaar indienen tegen de wijzing, maar hij verwacht geen wonderen: 'Wij kunnen er alleen vanaf de zijlijn iets van vinden.'

Machteloos

De gemeente Oldambt gaat een brief sturen naar de provincie, het OV-bureau en Arriva. Het komt dus in verzet, maar staat vrij machteloos. 'Wij kunnen hier niet zo ver in gaan, behalve een brief sturen. De provincie en het OV-bureau gaan over de tijden.'

Ruil met Veendam

De gemeente Oldambt verloor de laatste trein van 00:22 van Groningen naar Bad Nieuweschans. Veendam kreeg dat tijdstip, terwijl Oldambt nu genoegen moet nemen met een laatste trein die gaat om 23:53. Dit geldt voor alle dagen, behalve in de nachten van vrijdag en zaterdag. Dan rijdt de laatste trein alsnog om 00:22.

Er gaan om dat tijdstip vijf reizigers naar Veendam en tien naar Bad Nieuweschans. Dit is een hele rare ruil Kees Swagerman - wethouder

Onbegrijpelijk, zegt Swagerman. 'Volgens de aantallen die de provincie en Arriva noemen gaan op dat tijdstip vijf reizigers naar Veendam en zo'n tien naar Bad Nieuweschans. Dit is een heel rare ruil.'

Belang laatste trein

Volgens Swagerman heeft de wijziging gevolgen voor zijn regio. 'Openbaar vervoer is van groot belang in krimpregio's. Daar hoort een goede treinenloop bij. Dit heeft gevolgen voor de aansluitingstijden naar het Westen en mensen die tot laat in de stad verblijven kunnen niet meer naar onze gemeente komen.'

De wethouder verwacht niet dat zijn brief zal leiden tot een wijziging van de dienstregeling. 'Wij willen ons bezwaar duidelijk maken. Nu helpt het misschien niet, maar op deze manier hopen wij dat dit ons de volgende keer niet opnieuw overkomt.'

