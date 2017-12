Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik ben ook bereid om te staken voor betere arbeidsvoorwaarden De lerarenstaking op de drafbaan in het Stadspark in oktober (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

In de jaren tachtig was het een zeer populair dwangmiddel van werknemers: staken. Om meer loon of betere arbeidsvoorwaarden te bereiken, hebben werknemers het recht om het werk neer te leggen.

Tegenwoordig wordt staken een stuk minder gedaan. Toch gebeurt het nog wel. Buschauffeurs en onderwijzers Eerder deze maand legden in onze provincie de leraren in het basisonderwijs het werk neer. En de Groningse buschauffeurs van Qbuzz willen staken op 4 januari als de werkgevers in het openbaar vervoer niet ingaan op hun eisen voor een betere landelijke CAO. Verhoudingen verstoren Staken doe je niet zomaar. Het kan de verhoudingen op de werkvloer verstoren. Tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Het zorgt ook niet altijd voor het gewenste resultaat. Ben jij bereid om te staken voor betere arbeidsvoorwaarden? Praat mee! Wat is jouw mening? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpagina of Twitter (#opnoord). Uit eten met kerst? Voorafgaand aan de kerstdagen is menigeen ook het hele weekend vrij. Is dat een reden om uit eten te gaan? Niet echt, lijkt het: 80 procent van de 2.877 stemmers gaat niet uit eten met kerst.