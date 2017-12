Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Pink Floyd in de polder (Foto: itookyournamegroningen/Instagram)

Dagelijks selecteren we een aantal opmerkelijke en leuke social media-berichten uit Stad en Ommeland voor je in Rondje Groningen. Vandaag: foute kersttruiendag in Oldambt.

1) Tjoeke tjoeke Het universiteitsbureau zit al met het hoofd bij kerst. Of zocht gewoon even afleiding, dat kan ook. 2) Een plaatje Je kan in het mooie Groninger landschap van alles zien en ontdekken. Zoals een albumhoes voor Pink Floyd, bijvoorbeeld. 3) Ho, ho, ho! Het college van de gemeente Oldambt liet de stropdas een dagje in de kast hangen. 4) Kro-nin-djun? Hoe spreek je Groningen eigenlijk uit in het Engels? Nou, zo dus: 5) Nog even nagenieten Voor wie het vuurwerk in Veendam van afgelopen zondag gemist heeft of het nóg een keer wil beleven: de gehele show staat op YouTube.

6) Verrekijker Fraai uitzicht vanaf de Martinikerk in Stad. 7) Om in te lijsten Een levend schilderij bij Noordpolderzijl. 8) Vrijwel niemand? 'Rond Groningen woont vrijwel niemand.' Pardon? Bij Groningen Airport Eelde verslikten ze zich bijna in de koffie, toen ze door het vakblad Luchtvaartnieuws bladerden.

9) Filemoe Files, altijd weer die files... Jan Willem van de Kolk wil nu wel eens van Rijkswaterstaat weten of er gewerkt wordt aan een oplossing. En hij krijgt antwoord... 10) Das mooi! Mooi nieuws uit de natuur in Westerwolde: de das is terug. Tot in de jaren 60 waren er dassenburchten in de regio, nu is er bewijs dat het dier terug is. 11) Pelleboer! Het is vandaag precies vijftien jaar geleden dat RTV Noord-journalist Pieter de Hart een NL Award won met zijn documentaire over de legendarische weerman Jan Pelleboer. Voor wie hem nog eens wil zien: Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier vorige edities.