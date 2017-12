Nieuwe directeur voor Centrum Veilig Wonen: Geeke Feiter

De 46-jarige Geeke Feiter-van Heuvelen volgt Peter Kruyt op als directeur van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam.

Kruyt nam maandag afscheid van het CVW.

Particuliere schade

De nieuwe algemeen directeur van CVW heeft Bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Na haar studie ging ze bij de ING Groep aan de slag, waar ze diverse bestuurlijke en strategische functies bekleedde.

Haar meest recente functie was directeur Particulieren Schade op de afdeling Schade & Inkomen bij Nationale-Nederlanden, die ze vanaf april 015 bekleedde. Ze was daarin 'verantwoordelijk voor het Retail Schade bedrijf; 1,4 miljoen particuliere klanten en 300 medewerkers voor Nationale-Nederlanden en ING in Nederland en België', schrijft ze op haar LinkedIn-profiel.

Verschuivende rol

Geeke Feiter komt bij CVW op het moment dat de rol van het bedrijf verschuift. Voorheen inspecteerde het CVW én nam ze een besluit hoe er versterkt moest worden. In de toekomst neemt de Nationaal Coördinator Groningen de beslissing en wordt het CVW meer een uitvoerder.

De NAM moet ervoor zorgen dat het CVW haar taken kan uitvoeren. De NAM is aansprakelijk voor de kosten van versterking van gebouwen en alles daar omheen, zoals het faciliteren van wisselwoningen. Voor schadeafhandeling geldt dat CVW de registratie en opname van schademeldingen verzorgt die na 31 maart 2017 zijn gedaan.

Niet aan de leiband

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging zei al eerder blij te zijn met het opstappen van Kruyt als directeur. 'Het CVW heeft een directeur nodig die niet aan de leiband van de NAM loopt. Kuyt heeft niet waargemaakt wat we gehoopt hadden: een onafhankelijk CVW dat los van de NAM schade-afhandeling zou doen.'

Vorige week nog protesteerde hij als een van de actievoerders bij het CVW, omdat het bedrijf vorig jaar een winst boekte van 2,4 miljoen euro.

Eerder vertrek

In september vertrok ook de directeur Bouwkundig Versterken bij het Centrum Veilig Wonen.

