'Ik zag mijn eenzame oma en dacht: daar moet ik iets aan doen'

Hij zag het bij zijn oma. En zo kwam hij ook op het idee. Hulp voor eenzame ouderen via een ingenieus belsysteem. Zo bedacht Maurits Commers uit Groningen samen met zijn compagnon Harry Wassenaar De Ouderenlijn.

Oudere mannen en vrouwen hebben vaak behoefte aan contact. Maar pakken niet zomaar de telefoon om iemand op te bellen. De drempel is gewoon te hoog. Commers en Wassenaar haalden de drempel weg met een speciaal software-systeem.

Een man of vrouw uit de buurt

Ouderen worden nu via de computer zelf gebeld op hun vaste telefoon of mobieltje en krijgen dan meteen contact met een lotgenoot. Daarvoor moet je je eerst wel opgeven bij De Ouderenlijn. Je kunt dan via een aantal criteria aangeven wanneer je gebeld wilt worden, met een man of een vrouw uit de buurt of iemand uit de andere kant van Nederland.

In eerste instantie is het puur een nobel streven Harry Wassenaar

Vier cent per minuut

Ook kun je aangeven hoe vaak je per week wilt worden gebeld. Voor Commers en Wassenaar hangt er niet meteen een verdienmodel aan De Ouderenlijn. 'Het kost 4 cent per minuut. GnTel krijgt daar twee cent van. Wij gaan pas verdienen als er honderdduizenden mensen mee gaan doen. In eerste instantie is het puur een nobel streven', zegt Commers.

Ziekenhuizen en apotheken

Wel willen de bedenkers op een andere manier met hun softwaresysteem aan de man brengen. 'We zijn ook al met ziekenhuizen en apotheken bezig in Groningen. Hier kunnen we ons softwaresyteem op een andere manier in de markt zetten.'

