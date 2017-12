'Melkveehouders moeten specialiseren, niet gaan voor kwantiteit'

Melkveehouders moeten er rekening mee houden dat ze vanaf volgend jaar minder gaan verdienen. De melkprijs gaat dan ongetwijfeld dalen, constateert het economisch bureau van ABN AMRO in een rapport.

Volgens ABN AMRO lijkt zich een driejaarlijkse cyclus op de zuivelmarkt te ontwikkelen. Tekorten zorgen daarbij voor hogere prijzen van boter, kaas en melk. Die leiden tot hogere productie, waardoor de vraag omlaag gaat. Als de productie dan weer afneemt ontstaan nieuwe tekorten en begint het weer van voren af aan.

Hoogtepunt

'We zien sinds 2010 een gestage stijging van de zuivelprijs', zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven bij ABN AMRO. 'Die heeft dit jaar zijn hoogtepunt bereikt. Een volgende prijspiek verwacht ik niet vóór 2020.'

'Ze zijn het gewend'

Boeren zullen met dergelijke prijscycli moeten leren leven, want de tijd van gegarandeerde melkprijzen is voorgoed voorbij, aldus Berntsen. 'Ze zijn het inmiddels wel gewend. Goedlopende bedrijven hebben weer wat vet op de botten. Maar bedrijven die de afgelopen jaren onder de kostprijs hebben geproduceerd, zullen uiteindelijk moeten stoppen.'

Fosfaatplafond

Maar er speelt nog een factor een rol, stelt Berntsen. 'Voor Nederland geldt een specifieke omstandigheid, namelijk de instelling van het fosfaatplafond. Dat wordt begin 2018 van kracht.'

'Om niet te veel mest - en dus te niet veel fosfaat - te produceren, moet de melkveestapel worden gereduceerd. In feite is een internationaal productieplafond ingeruild voor een nationale beperkingsmaatregel.'

Duurzaamheid

Anders gesteld: de melkproductie ongelimiteerd verhogen om zo meer omzet te draaien, is niet meer mogelijk. In plaats daarvan kan de zuivelsector zich beter richten op kwaliteit, zegt Berntsen. 'Er komt steeds meer aandacht voor duurzame melkproductie, luxere en duurzame kazen, biologische melk.'

Boterham

'Voor de zuivelindustrie is de uitdaging: wil je zitten in de producten die wat meer toegevoegde waarde hebben, of juist wat minder? Denk aan babyvoeding of sportvoeding. Als je je richt op de gespecialiseerde markten, is het nog steeds mogelijk meer omzet te maken per kilogram melk. En daarmee voor de melkveehouders een betere boterham te verdienen', besluit Berntsen.

