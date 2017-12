AkzoNobel Delfzijl wil zoutproductie met kwart uitbreiden

Chemieconcern AkzoNobel wil de productie van zout in Delfzijl met een kwart uitbreiden.

Toenemende vraag

Volgens managing-director Schwalenberg van AkzoNobels Industrial Chemicals business is de uitbreiding nodig, om aan de toenemende vraag van klanten te kunnen voldoen.

Farmaceutische producten

Het hoogzuivere zout is afkomstig uit afzettingen in Delfzijl. Het kan onder meer worden gebruikt voor het maken van farmaceutische producten en voor de productie van chloor en natronloog.

Studie

Een studie naar de uitbreiding van de fabriek in Delfzijl wordt in de eerste helft van 2018 afgerond. Het project moet binnen drie jaar kunnen worden afgerond.

Eerdere uitbreidingen

Eerder breidde AkzoNobel in vestigingen in Denemarken en in Hengelo de productie van zuiver zout al uit. Bovendien is het concern onlangs in samenwerking met ICL Iberia in Spanje begonnen met het winnen van zout.

