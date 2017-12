'Stadskanaal had actievere houding kunnen aannemen bij brand A.Talen'

Het CDA, D66 en Fractie Mellies willen van het college van de gemeente Stadskanaal weten wat er allemaal gebeurd is vooraf en tijdens van de brand bij afvalverwerker A. Talen.

De partijen hebben dit maandagavond laten weten bij het vragenuurtje. Volgens raadslid Jur Mellies van Fractie Mellies had het college richting de provincie en de Omgevingsdienst Groningen meer kunnen doen.

'Jammer'

'In de beantwoording van de schriftelijke vragen geeft het college aan dat de provincie bevoegd gezag is', stelt hij. 'Ik vind dat jammer, ik had verwacht dat het college een actievere houding zou aannemen. We hebben te maken met inwoners die een week lang in de rook hebben gezeten.'

Voortraject

Fractievoorzitter Klaas Pals (D66) is vooral benieuwd naar wat er zoal gebeurde voorafgaand aan de brand. 'Klopt het dat de eigenaren van omliggende panden al eerder bij u aan de bel hebben getrokken', vraagt hij aan het college.

Raadslid José Schrör (CDA) wil een rapport over de brand. 'Is het mogelijk dat we de resultaten van de monitoring na brand kunnen ontvangen?'

'Alles gedaan'

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) is echter van mening dat de gemeente Stadskanaal gedaan heeft wat het moest doen. Hij wijst naar de provincie Groningen als bevoegd orgaan om te handhaven.

Jur Mellies begrijpt dat voor een deel. 'Maar toch willen we geïnformeerd worden op dit vlak. Het gaat wél om onze inwoners.'

'Symboolpolitiek'

Raadslid Theo Klinkhamer (PvdA) doet de vragen van zijn collega-raadsleden af als 'symboolpolitiek'. 'Ik wil vooral onze brandweerlieden een compliment geven over het harde werk wat zij geleverd hebben', geeft hij aan. 'Voor de rest wil ik er niet teveel woorden aan vuil maken, het is een zaak van de provincie.'

