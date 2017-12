Deel dit artikel:











'Nutteloze' camera's verdwijnen uit Folkingestraat (Foto: RTV Noord)

De camera's in en rond de Folkingestraat in de stad Groningen verdwijnen per 1 januari.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Volgens de gemeente Groningen helpen de vijf camera's in het zogenoemde Gele Loper-gebied onvoldoende tegen drugsoverlast. Overlast Elke maand komen er weer zo'n veertig meldingen binnen van onder meer schreeuwen, ruzie op straat, dealen en bedelen. In het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt hangt een groep rond van langdurig verslaafden met psychiatrische- of persoonlijkheidsstoornissen. Ook zijn er dealers actief.

De groep wisselt voortdurend van samenstelling. Plan van aanpak De gemeente probeert voor alle overlastgevers een hulpplan te maken, maar dit heeft niet tot minder overlast geleid. Volgend jaar bekijkt de gemeente hoe deze aanpak beter kan. Bijkomend probleem zijn de mensen die in psychiatrische instellingen in Drenthe verblijven en tijdens hun verlof naar Groningen komen en overlast geven. De gemeente, politie en GGZ Drenthe gaan in overleg over deze groep overlastgevers. Toestemming Burgemeester Peter den Oudsten heeft toestemming nodig van de gemeenteraad om camera's te mogen plaatsen. Die heeft hij tot januari en hij dient wegens gebrek aan succes geen verzoek meer in voor de Folkingestraat. Wel blijven de stadswachten extra actief in het gebied. Lees ook: - Cameratoezicht Ter Apel blijft voorlopig

