Fietsers gaan voor op Fietsroute Plus tussen Haren en Stad (Foto: RTV Noord/Jetta Post)

In Haren is dinsdag een deel van de Fietsroute Plus tussen Haren en de stad Groningen in gebruik genomen. Op deze route hebben fietsers voorrang op andere weggebruikers.

Het nieuwe fietspad is breder dan normaal (3,5 meter). Verder is de Kerklaan een 30 kilometerweg geworden en ook is een deel van het riool vervangen. Het nieuwe fietspad biedt fietsers extra kwaliteit en comfort, waardoor fietsen prettiger en veiliger wordt. Wethouder Mathilde Stiekema en rayonmanager Erik Poel van Reef Intra namen dinsdag de Fietsroute Plus in Haren in gebruik.