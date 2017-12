TT-circuit van Assen maakt kans op Formule 1-race

De FIA, de overkoepelende organisatie voor de autosport, heeft het TT-circuit van Drenthe in Assen na computersimulaties in principe goedgekeurd voor Formule 1-races.

Begin volgend jaar gaat de FIA in Assen vervolgonderzoek doen om een definitief oordeel te vellen over de geschiktheid van het circuit voor een Formule 1-race. De breedte en layout van de baan voldoen alvast aan de veiligheidseisen.

Hoopvol

TT-voorzitter Arjan Bos zegt bij RTL Nieuws blij te zijn met deze tussenstap. 'We zijn er nog niet, maar de eerste berichten zijn zeker hoopvol. Ik zie de rest van het proces tegemoet met spanning, maar ook met vertrouwen. Het zou werkelijk fantastisch zijn als wij de Formule 1 terug kunnen halen naar Nederland.'

Potentiële wereldkampioen in huis

Het afgelopen jaar komt het geluid om de Formule 1 naar Assen te halen vanuit verschillende hoeken. 'Nederland is en blijft een racegek land. We hebben met Max Verstappen de potentiële wereldkampioen in huis. Dus eigenlijk pleit alles ervoor om zo snel mogelijk de Formule 1 naar Nederland te halen', zei sportmarketeer Chris Woerts afgelopen voorjaar.

Zeventig procent Groningers ziet het zitten

In november kreeg Woerts bijval van de jongeren van de VVD (JOVD) in Groningen. Zij riepen de provincie Drenthe en gemeente Assen om zich hard te maken voor de komst van de snelste race op aarde. Uit ons Lopend Vuur blijkt dat 70 procent van de Groningers de komst van Formule 1 naar het Noorden ziet zitten.

