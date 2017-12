Nieuw zelfrijdend busje voor nieuw ziekenhuis Scheemda

Bij het nieuwe ziekenhuis in Scheemda wordt komend jaar mogelijk met een zelfrijdende bus getest. De proef is een samenwerking tussen de provincie, de Franse leverancier NAVYA en het Ommelander Ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis bij Scheemda is nog in aanbouw en wordt in 2018 opgeleverd. Het zelfrijdende busje kan dan pendelen tussen de bushalte aan de provinciale weg en de hoofdingang van het ziekenhuis.

Eerder getest

In Appelscha, Loppersum en de Eemshaven is al eerder getest met de zelfrijdende busjes. De bus die in Scheemda moet gaan rijden, is van een andere fabrikant en zal zich ook moeten bewijzen tussen de rest van het verkeer. Vooralsnog wordt het zelfrijdende busje getest op het terrein van 5G Lab op de Zernike Campus.

Dat zijn echter niet de eerste kilometers die het NAVYA-busje aflegt. Er rijden er al zo'n zestig van rond, onder andere in Parijs, Singapore en Las Vegas. Er zouden al zo'n 250.000 passagiers mee zijn vervoerd.

Taxi zonder chauffeur

De provincie wil ook dat Groningen het testgebied wordt voor een zelfrijdende taxi. Dat is een auto die zes personen kan vervoeren en maximaal 50 kilometer per uur kan rijden. De taxi komt waarschijnlijk pas in de zomer op de markt.

