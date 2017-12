Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Als ik iets bereikt heb wil ik gelijk een stap verder' (Foto: RTV Noord)

Andy Zuidema uit Stad stond vorige week samen met Queen op Wembley in Londen. Niet met een gitaar om de nek, maar als fotograaf. Hij is groot fan, vertelt hij in Noord Vandaag. 'Ik kan alleen bands of artiesten fotograferen waar ik een band mee heb.'

Zuidema maakt al jaren foto's, onder meer bij FC Groningen. 'Ik ben wel heel nuchter, maar als ik iets bereikt heb wil ik gelijk een stap verder.' Via de mail benaderde hij de pr-manager van Queen, zo ging het balletje rollen. 'Mijn foto's liggen nu bij de bandleden. Ze gaan kijken wat ze ermee gaan doen.' (15:10) Verder in Noord Vandaag: - Geeke Feiter is de nieuwe directeur van het Centrum Veilig Wonen. (1:27) - Tegen een 40-jarige Stadjer is een celstraf van drie jaar geëist. Hij heeft een 13-jarige leerlinge uit de klas waaraan hij lesgaf seksueel misbruikt. (2:03) - Een Gronings bedrijf komt met de Ouderenlijn, om eenzame ouderen aan een gesprekje te helpen. Goed idee, vindt Hans Greuter van de Katholieke Bond voor Ouderen. 'Elk initiatief dat er is om ouderen uit de eenzaamheid te halen vind ik geweldig.' Hij heeft ook nog een tip: 'Probeer in contact te blijven met je medemensen. Ga niet verpieteren en achter de geraniums zitten.' (5:49) - Ronald ging naar de kerstmarkt in Oldenburg, op zoek naar Groningers. En voor wie nog gaat heeft hij ook nog een parkeertip. (11:23) - Een nieuwe aflevering van de prijsvraag 'Wel is dit?' (19:28) Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist