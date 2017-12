Als de Formule 1 daadwerkelijk naar het TT-circuit in Assen komt is dat volgens Jeroen Huis in 't Veld van het bedrijf Sportstadion 'geweldig nieuws'. 'Ik mag graag dromen, het zou fantastisch zijn als het gerealiseerd wordt.'

Sportstadion verkoopt kaarten voor sportwedstrijden, onder meer voor de Formule 1. 'We brengen tienduizenden Nederlanders naar allerlei Grand Prix. Van Abu Dhabi tot Spa en straks misschien ook wel Assen. Dat zou leuk zijn.'

Geld

Dat het F1-circus in de toekomst ook echt naar Assen komt, is nog lang niet zeker. Dinsdag werd bekend dat autosportbond FIA het circuit 'in principe' heeft goedgekeurd. Voordat Max Verstappen en zijn collega's daadwerkelijk over het Drentse asfalt razen, moet er nog veel gebeuren. En dan gaat het vooral om geld.

'Ik denk niet dat het aan het circuit zal liggen, maar meer alle rompslomp er omheen', zegt Huis in 't Veld. 'De TT trekt elke zomer honderdduizend bezoekers. En of het nou liefhebbers van motoren of auto's zijn: dat maakt niet zo veel uit. Het wordt vooral een uitdaging om er een gezond businessmodel van te maken.'

'Mooie bevestiging'

Huis in 't Veld zou het in elk geval toejuichen, de Formule 1 in Assen. 'De faciliteiten in Assen zijn fantastisch, dus heel verrast ben ik niet. Maar het is wel een mooie bevestiging voor het circuit dat ze daar op het hoogste niveau aan de gang zijn.'

'Ik dacht gelijk aan lange files en een waanzinnig evenement, hier in onze achtertuin. De Formule 1 leeft enorm onder de Nederlandse fans.'

Ook het circuit van Zandvoort aast overigens op de Formule 1. 'Zandvoort heeft een waanzinnige autosportgeschiedenis. Assen heeft prachtige faciliteiten en het ligt toevallig in onze achtertuin, als Gronings bedrijf. Als Nederlands bedrijf juichen wij het alleen maar toe, als de Formule 1 naar ons land komt.'

