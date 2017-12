Uitspraak in rechtszaak koopzondagenconflict uitgesteld naar januari

De kantonrechter in Groningen doet geen uitspaak in de rechtszaak tussen de Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Paddepoel en Paddepoel Fietsen. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar in het koopzondagenconflict.

De kantonrechter wijst door naar de meervoudige handelskamer van de rechtbank, omdat ze zegt niet bevoegd te zijn. De rechtbank doet de zitting niet over, maar komt 'gelet op de belangen van partijen' op 3 januari direct met een vonnis.

Peter Oest van de fietsenzaak is teleurgesteld. 'We wilden graag voor de kerst uitspraak. Nu zitten we nog langer in spanning. Ik ben er wel de hele tijd mee bezig.'

Boete

De Vereniging van Eigenaren (VVE) eist ruim 22.000 euro van Paddepoel Fietsen voor het zich niet houden aan de openingstijden van het winkelcentrum en voor niet betaalde contributie.

Het totale bedrag aan boetes tot en met februari is opgelopen tot 37.000 euro. Dat is meer dan het bedrag waarover de kantonrechter mag oordelen. Als ze nu uitspraak doet over het geëiste bedrag van 22.000 euro, doet ze eigenlijk ook uitspraak over de rest van het bedrag en dat mag ze niet, zo is de redenering. Daarom moet de rechtbank uitspraak doen.

Koopzondag

De Vereniging van Eigenaren eist vooralsnog alleen betaling van de boetes voor het dichtblijven op donderdagavond. Toch ging het tijdens de zitting eind november vooral over de verplichte maandelijke koopzondag. Paddepoel Fietsen wil zelf bepalen wanneer de winkel open is. Ook op zondag werken is teveel voor de kleine ondernemer. Peter Oest deed een emotionele oproep aan de rechter: 'Mag ik ook een dagje vrij? Het is een keer genoeg.'

