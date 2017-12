Ook in Zuidhorn proef met kleine windmolens

Na een proef in Slochteren, wordt er ook in de gemeente Zuidhorn geëxperimenteerd met kleine windmolens. De windmolens hebben een ashoogte van maximaal vijftien meter.

De molens komen vlakbij het gemaal bij Dorkwerd. Volgens de provincie gaat het om 'twee of drie molens'. De kleine windmolens zijn een project van energiecoöperatie Paddepoel Energiek.

Behoefte

De proef met de kleine molens moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolens in het buitengebied. In dit geval kan daarmee stroom worden opgewekt voor iedereen die in de omgeving van de locatie woont.

Een maand geleden is ook een proef met kleine windmolens aangewezen in de gemeente Slochteren.

Lees ook:

- Gemeente Slochteren eerste pilotgemeente voor kleine windmolens

- TenneT niet blij met windmolens bij hoogspanningsleidingen