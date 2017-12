Overval op supermarkt in Holwierde (update)

Bij de Superrr-supermarkt aan de Uiteinderweg in Holwierde heeft dinsdagmiddag even na drie uur een overval plaatsgevonden. Twee personen vluchtten op een scooter na de overval.

Volgens de politie zijn de daders op een zwart-blauwe scooter gevlucht. Beide personen zijn zwart gekleed, dragen een zwart met gele sjaal en een zwarte muts. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Speciale supermarkt

De supermarkt is onderdeel van Support&Co; een keten met vestigingen in krimpgebieden, waarbij mensen 'binnen hun beperking' kunnen werken. De vestiging in Holwierde is de enige in onze provincie. In het Noorden is verder één vestiging in Drenthe (Wijster) en zijn er vier in Friesland.