Provinciaal inspectieschip is vier ton duurder dan gedacht

(Foto: Wout van Groenestijn / Groningen in Beeld)

Het nieuwe duurzame inspectieschip van de provincie Groningen gaat in totaal twee miljoen euro kosten. Dat is zeker vier ton meer dan aanvankelijk gedacht.

De oorzaak ligt volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) bij de aantrekkende economie. 'De markt trekt aan en dus gaan ook de prijzen bij de werven omhoog', zegt Gräper. 'Als we het schip opnieuw op de markt brengen, zijn we bovendien niet goedkoper uit. Dus hebben we nu extra budget nodig.'

Toezicht

Een inspectieschip van de provincie wordt ingezet voor toezicht, handhaving en begeleiding. Het schip wordt bijvoorbeeld ingezet bij tewaterlatingen in het Winschoterdiep en voor controles op illegale lozingen.

Aquarius

Het huidige inspectieschip, de Aquarius, heeft zijn tijd gehad volgens de provincie. 'Dat schip is al meer dan veertig jaar oud en de noodzaak om dit schip te vervangen is hoog', zegt Gräper.

Het nieuwe schip wordt een duurzame variant. De boot moet het eerste door batterijen aangedreven inspectieschip van Nederland worden.

