Coalitiepartijen willen onderzoek naar parkeren aan Knoalster Navolaan

De coalitiepartijen CDA en Partij van de Arbeid vinden dat het college moet kijken naar het parkeerbeleid in Stadskanaal.

Een groep ondernemers wil, onder leiding van vastgoedondernemer Chris Beuker, dat het parkeren aan de Navolaan in Stadskanaal weer wordt toegestaan. Hun motivatie is dat meer parkeerplekken dichterbij het centrum het winkelend publiek uitnodigt om vooral hun boodschappen in Stadskanaal te doen.

Onderzoek

Het CDA en de Partij van de Arbeid willen dat dit wordt meegenomen in de visie van het college op het hele centrumplan. 'Wij vinden dat dit onderzocht moet worden', zegt CDA-nestor Aike Maarsingh. Hij krijgt bijval van Egbert Hofstra: 'Ons idee is dat het college hier constructief mee aan de slag moet gaan. Het is niet zo dat het college direct alles moet overnemen wat ondernemers voorstellen, maar u moet er wel voor open staan.'

Burgemeester Baukje Galama zegt toe dat dit zal worden meegenomen in het plan over het Knoalster winkelcentrum.

Groeiende behoefte

De winkeliers in Stadskanaal zijn in elk geval blij met de mogelijke komst van parkeerplaatsen aan de Navolaan. 'Er is een groeiende behoefte aan korte stops om te parkeren', stelt voorzitter Klaas Jan Havinga van Centrumwinkeliers Stadskanaal. 'Dat brengt de klanten dichterbij de winkels. Juist bij de Navolaan is daar behoefte aan.'

Vertrouwen

Havinga denkt dat het plan om te parkeren aan de Navolaan wel van de grond komt. 'Het past in het totale plan om het centrum qua winkels compacter te maken. In dat plan is het de bedoeling dat de winkels aan de Navolaan op termijn tegen de vlakte gaan. Extra parkeerplekken op die locatie passen in dat beleid.'