Column: Laatste reis

Een oud mannetje en een nog ouder vrouwtje gaan voorzichtig tegenover ons zitten in de trein. Hun gebaren zijn fragiel. Beiden hebben ze dezelfde beige jas aan. Wij zijn van Schiphol op weg naar Groningen. Zij stappen in Almere in.

Met onzekere hand zet zij de buit van vandaag tussen hen in. Vijf goed gevulde papieren tassen van de C&A. De vrouw begint zachtjes een gesprek met de man. Iets over de C&A. Hoe verschillend die kunnen zijn. Dat je in de ene winkel een heel ander aanbod hebt dan in de andere. En hoe groot het filiaal in Almere wel niet is. Hij schokschoudert bijna onzichtbaar en brengt trillend een pepermuntje naar zijn mond. Ze pakt één van de tassen en haalt er een neutraal grijs truitje uit. Glimlachend kijkt Roberto toe. 'Die is voor hém,' besluit ik mompelend en neem een slok koffie.

'Ze hebben een Gronings accent,' mompelt Roberto terwijl hij nog steeds half naar het stel tegenover ons kijkt. Zouden ze echt naar Almere zijn gegaan voor een bezoek aan de C&A, vraag ik me af. Vol ongeloof kijk ik naar de zakken vol met nieuwe kleding. Weemoedig dwalen mijn gedachten af naar de kerstvakanties uit mijn jeugd. Op woensdagmiddag gingen we naar Groningen. Met opa en oma Keizer. Voor nieuwe winterkleren. Elk jaar hoopte ik op een mooie hippe, strakke, kleurrijke garderobe. Elk jaar gooiden we tot mijn teleurstelling de Volkswagen Derby vol met goed en degelijk spul van de C&A.

'Die tas beweegt!' sist Roberto opeens. Verschrikt kijk ik naar de stapel tassen. Ik zie niks. Ik kijk mijn man vragend aan. Maar die is te druk met de spannende papieren zak. Het mannetje zucht. Het vrouwtje pakt een ander kledingstuk uit een zak. Het lijkt wel een legging. Het heeft in ieder geval een duidelijke tijgerprint. Met een pijnlijk gezicht houdt ze het ding voor zich, alsof ze het voor het eerst beoordeelt op lengte en pasvorm. 'Kan dit nog wel? Ik vind het nogal wild hoor.' Afkeurend houdt ze de legging nu voor de man omhoog. 'Wat denk je?' Het mannetje haalt zijn schouders op. En zucht opnieuw.

Ook ik zie nu iets bewegen in een van de papieren tassen. Mijn hart bonst in mijn keel. Met grote ogen staren we naar het gefrommel en geritsel en gedoe in de grootste zak op de stoel. Het vrouwtje reikt haar onvaste hand richting de tas die daarop nog heftiger beweegt. Heel langzaam steekt er een grijs uitgevallen kopje uit. Het is van een klein, ooit zwart, kwijlend oud hondje. Het vrouwtje tilt het beestje op schoot, dat bibberend via haar boezem omhoog kruipt en voorzichtig kwispelend haar wang begint te likken. Ze klopt het beestje zachtjes op de rug. 'Stil maar, we zijn zo thuis,' fluistert ze troostend.

Alle vier kijken we naar buiten. De vredige stilte wordt gevuld met het zachte gepiep en gehijg van het hondje. Het beestje slikt om de minuut. En trilt onophoudelijk. Ik zie tranen over de wangen van het vrouwtje glijden. Pas na een paar minuten draait de man zich om, buigt wat naar haar toe en legt heel voorzichtig zijn hand op haar gerimpelde, bleke arm. Als zijn huid langzaam de hare raakt, lijkt het alsof ik zijn warmte ook voel. Lang kijken ze elkaar aan, met de zachtmoedige blik van een jarenlange liefde die geen woorden meer nodig heeft. Dan kruist zijn blik de mijne. Hij knikt. Zij veegt haar tranen weg. Met een knokige vinger wijst hij naar het hondje. 'We laten haar volgende week inslapen. Ze is zestien geworden. Vandaag was haar laatste reis. En ze is waarschijnlijk ook ons laatste hondje...' Ook zijn ogen zijn nu nat. Ontroerd kijken we elkaar alle vier aan. 'Het zijn onze laatste feestdagen samen. Gelukkig zal ze van het geknal op oudejaarsavond geen last meer hebben...' besluit hij met verdrietige stem.

Zachtjes knijpt Roberto me in mijn arm. 'Zo wil ik het ook,' fluistert hij in mijn oor, 'samen oud worden.' Waarna het oude kwijlende hondje tegenover ons langzaam stil wordt, en in een diepe vredige slaap valt.

Marc Wiers

Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag.