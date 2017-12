Afspraak-sms'je levert Kredietbank tijdwinst op

De Groninger Kredietbank (GKB) stuurt iedereen die een afspraak heeft standaard een herinnering per sms. Volgens de gemeente levert dit 4,5 uur tijdwinst per week op.

Medewerkers van de GKB merkten dat er veel tijd verloren ging als mensen niet kwamen opdagen bij een afspraak. Na een experiment van het Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud met het sturen van herinnerings-sms'jes paste de GKB de werkwijze aan.

Afname van vijftig procent

Het resultaat is dat het aantal mensen dat onaangekondigd niet komt opdagen vijftig procent lager is bij diegenen die een sms hebben ontvangen. Per honderd mensen kwamen in de controlegroep twaalf mensen niet opdagen, bij de herinneringsgroep ging het om de helft hiervan.

De sms levert niet alleen tijdwinst op, volgens de GKB zijn de klanten er ook mee geholpen. De hulpverlening wordt stopgezet als een klant meerdere keren niet komt opdagen.