Qbuzz kan waterstofbussen maar beperkt gebruiken

De twee waterstofbussen die Qbuzz inzet op buslijnen tussen Delfzijl en Groningen kunnen noodgedwongen nog maar beperkt rijden.De bussen zouden met het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 10 december volledig worden ingezet, maar voorlopig rijden ze maar vier uur per dag.

Vertraging

Dat komt doordat de bouw van een speciaal waterstoftankstation bij AkzoNobel in Delfzijl vertraging heeft opgelopen. Volgens woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz zijn onderdelen voor dat station vertraagd geleverd. 'Bovendien neemt het inregelen van de installatie meer tijd in beslag dan gedacht.'

Milieudienst

De twee bussen tanken daarom voorlopig bij het tankpunt van de Milieudienst in Groningen. Doordat ze daar niet helemaal volgetankt kunnen worden en doordat het tanken daar meer tijd in beslag neemt kunnen de bussen minder worden ingezet.

Begin volgend jaar

Volgens Van der Mark is het speciale tankstation in Delfzijl begin volgend jaar klaar en is het probleem dan opgelost. 'Voor nu is het belangrijk dat de waterstofbussen zichtbaar zijn op straat. We zijn tenslotte met het ontwikkelen van een waterstofeconomie wel met iets moois bezig hier in het Noorden'.

