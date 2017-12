Stad krijgt Wijkraad nog niet vol met Oosterparkers

De Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk in Groningen gaat in januari van start met minder leden dan gepland.

In de raad zouden elf wijkbewoners plaatsnemen, maar dat is niet gelukt. De raad begint met acht Oosterparkers.

Te veel tijd

De gemeente heeft vijftig wijkbewoners geloot via de gemeentelijke basisadministratie. Die kregen bezoek aan huis van onder anderen wethouder Roeland van der Schaaf. Van de vijftig mensen hebben uiteindelijk acht mensen 'ja' gezegd. De meesten weigerden omdat het hen te veel tijd zou kosten. Leden zijn straks ongeveer een dagdeel per week bezig met de Wijkraad.

Van der Schaaf is tevreden met de score: 'Één op de zes zegt 'ja' tegen een behoorlijke tijdsinvestering. Ik vind dat een heel mooi resultaat.'

Beslissingen nemen

De Coöperatieve Wijkraad mag beslissingen nemen over onderwerpen in de wijk. Jaarlijks is er tweehonderdduizend euro beschikbaar om uit te geven. De Wijkraad bepaalt zelf waaraan, maar volgens Van der Schaaf zijn onderwerpen als speelvoorzieningen en buurthuizen voor de hand liggend. Verder vindt hij het belangrijk dat de bewoners in gesprek raken met de zes gemeenteraadsleden die ook in de Wijkraad zitten. 'Zodat ze samen op een goede manier besluiten kunnen nemen over de wijk.'

Wijkpanel

De Wijkraad krijgt steun van een Wijkpanel met bewoners die regelmatig hun mening geven over onderwerpen op de agenda. Ook hiervoor is nog niet het gewenste aantal mensen gevonden. De bedoeling was een Wijkpanel van vierhonderd leden; het zijn er nu 220.

Londen

De Coöperatieve Wijkraad is gebaseerd op een voorbeeld in Londen. Woensdag worden de acht leden geïnstalleerd. De gemeente gaat nog op zoek naar mensen die de drie vacante posities willen innemen.

