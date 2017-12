Verzet tegen nieuw kindcentrum Ten Boer groeit

Onzorgvuldige communicatie, informatieavonden waar niet alle omwonenden voor zijn uitgenodigd en gemeentelijke besluiten die via derden aan de betrokkenen worden meegedeeld.

De maat is vol voor omwonenden van het nog te bouwen kindcentrum in Ten Boer. Ze overwegen acties om hun bezwaren bij de gemeente door te laten dringen. 'Het eerste huis staat al te koop. Die bewoners wachten niets af', zegt omwonende Erik-Peter Beumer.

Voorkeurslocatie

Hoewel officieel de knoop over een locatie nog moet worden doorgehakt, is de voorkeurslocatie al maanden bekend: de skeelerbaan aan de Riekele Prinsstraat. 'De school van mijn kinderen had, nog voordat ik iets van de gemeente hoorde, een e-mail gestuurd waarin werd gesuggereerd dat de locatie definitief is', zegt bewoonster Michèle van der Knaap.

Als het gebouw twee verdiepingen krijgt dan kunnen bij mij de rolluiken definitief omlaag Erik-Peter Beumer-Omwonende

'Begrijpelijk'

'Wij begrijpen dat het niet leuk is. Niemand zit daar op te wachten', zegt wethouder Peter Heidema. 'Wij hebben een tiental locaties beoordeeld en kijken naar allerlei factoren, zoals bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Daarbij kwam de skeelerbaan als favoriet uit de bus.'

Volgens Heidema zijn de bewoners tot nu toe voldoende gehoord: 'Problemen komen we op elke locatie tegen, maar ik ben er van overtuigd dat we omwonenden goed genoeg geprobeerd hebben te informeren.'

Ontwerp

Erik-Peter Beumer woont in de Alida Pottstraat, op een steenworp afstand van de plek waar zo'n 400 kinderen ondergebracht moeten worden. 'Hoe het gebouw eruit gaat zien is niet duidelijk. Maar één ding is zeker: als het gebouw twee verdiepingen krijgt, dan kunnen bij mij de rolluiken definitief omlaag.'

Aardbevingsproblematiek

Ten Boer heeft drie basisscholen: De Fontein, De Huifkar en De Poort. Voor de eerste twee dreigt sloop in verband met aardbevingsproblematiek. Het pand van De Poort wordt mogelijk versterkt. De gemeente wil De Fontein en De Huifkar onderbrengen in één nieuw gebouw, met allerlei kinderfaciliteiten.

Zorgvuldigheid

Beumer: 'Het is ineens heel snel gegaan. Er waren al wel veel geruchten waar dat centrum zou komen. Ik begrijp dat een nieuw pand van belang is voor de veiligheid van de kinderen, vanwege de risico's op aardbevingen. Maar dat moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid bij het nemen van een beslissing'.

Hij vervolgt: 'Het rare is dat er eerst een locatie wordt gekozen en vervolgens een ontwerp door een architect wordt gemaakt. Dat is toch een vreemde volgorde? Ik wil graag weten of ik straks nog privacy heb of niet.' Beumer sprak dinsdag voor het eerst met verantwoordelijk wethouder Heidema.

Ik heb het idee dat ze zich niets aantrekken van onze argumenten Anonieme omwonende

Geen documentatie

De gemeente Ten Boer organiseerde één informatieavond en een commissievergadering, waar ook buurtbewoners hun vragen konden stellen. Sommige omwonenden liepen de vergadering mis vanwege een foutieve datum in de uitnodigingsbrief. Michèle van der Knaap was bij de tweede vergadering aanwezig: 'Wat ik teleurstellend vond, was dat ze de documentatie over het kindcentrum niet eens hadden. Sommige raadsleden wisten niets van een onderzoek.'

Van der Knaap doelt op het locatieonderzoek van de gemeente Ten Boer, waarin bij meerdere locaties de voors en tegens zijn afgewogen. 'Er staan allerlei kleurtjes in: rood, geel en groen, maar nergens staat wat die kleuren zijn en hoe ze tot die conclusies zijn gekomen. Ik wil een gedegen onderzoek.'

Een andere omwonende, die anoniem wil blijven, vult aan: 'Bij de informatieavond bleek dat het meer een mededeling was dat het kindcentrum daar zou komen. Ik heb het idee dat ze zich niets aantrekken van onze argumenten'.

Volgende stap

Terwijl de gemeente Ten Boer op zoek gaat naar een architect om het gebouw vorm te geven, beraden buurtbewoners zich op vervolgstappen. 'We hebben met meerdere omwonenden gesproken en we gaan bekijken hoe we er allemaal in staan', zegt Van der Knaap.

'En wie definitief heeft opgegeven', vult Beumer aan. Opgeven doet hij niet. 'Sinds gisteravond spookt verhuizen wel door mijn hoofd, maar een huis met een kindcentrum voor de deur kun je niet verkopen.'

Lees ook:

- Omwonenden nieuw kindcentrum Ten Boer staan 'niet te springen'