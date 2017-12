'Formule 1-race in Assen vormt geen gevaar voor de TT'

De mogelijke komst van de Formule 1 naar het TT-circuit in Assen gaat niet ten koste van de motorsport. Het circuit zoals dat er nu ligt, hoeft niet te worden aangepast.

'Dat was voor ons heel belangrijk', zegt voorzitter Arjan Bos van het circuit tegen RTV Drenthe. 'Dat was ook echt een randvoorwaarde. De Moto GP heeft voor ons de hoogste prioriteit. We hebben nog een contract en daar gaan we ook voor.'

Simulatie

De afgelopen tijd heeft de autosportfederatie FIA een computersimulatie gemaakt van een Formule 1-race in Assen. 'De slotsom is dat het circuit qua lay-out, zoals de breedte, voldoet aan de normen', aldus Bos.

Maar daarmee is de komst van de grand prix nog geen zekerheid. 'Nee, maar dit is wel een belangrijke tussenstap, zegt Bos.

Bezoek van de FIA

De FIA komt begin volgend jaar naar Assen. Dan worden accommodaties zoals de pitboxen, pitstraat en de paddock bekeken. Ook wordt het circuit getest. 'Waarschijnlijk niet met een Formule 1-auto. Maar ze zullen zeker over het circuit gaan rijden.'

Als alles lukt, hoopt Bos dat er binnen drie jaar een eerste Formule 1-race is in Assen.

