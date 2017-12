Donar verslaat Cluj in eigen hal na zinderende slotfase

De basketballers van Donar hebben dinsdagavond de eerste wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup gewonnen. In Roemenië werd U-BT Cluj Napoca met 73-77 verslagen. De Groningers bleven aan de goede kant van de score na een slecht derde kwart.

Cruciale rebound Domingo

De Roemenen kwamen nog heel dichtbij in de slotfase. Bij een 73-75 kreeg Cluj de bal met nog tien seconden te gaan. Deze beslissende aanval werd gemist en Stephen Domingo pakte een cruciale rebound. Er werd meteen een fout op hem gemaakt. Domingo maakte de twee vrije worpen die hierop volgden waarmee het duel meteen beslist was.

Onnodig spannend

Donar maakt het nog onnodig spannend want de ploeg van coach Erik Braal begon uitstekend aan het vooraf sterk ingeschatte Cluj. Het schot viel en na een 19-22 na het eerste kwart werd dit bij rust knap uitgebouwd tot 30-48.

Voorsprong verdween

Deze voorsprong verdween in het derde kwart echter als sneeuw voor de zon. De thuisploeg kwam terug tot 50-55, maar een buzzer beater van Teddy Gipson zorgde voor 50-58 in Gronings voordeel aan het einde van het derde kwart.

Goed verdedigend werk

In het laatste kwart bleven beide ploegen bijelkaar in de buurt. Met 64-71 leek er niks aan de hand voor de gasten. Toch knokte Cluj zich terug tot 70-74 en 73-75 met balbezit. Door goed verdedigend werk pakte Donar toch de eerste punten in deze ronde.

Schutters

Topscorers aan de kant van de Groningers waren Teddy Gipson en Brandyn Curry met ieder vijftien punten. Jason Dourisseau was goed voor veertien punten.

Tweede duel

De tweede wedstrijd in deze poulefase staat voor woensdag 10 januari op het programma. Dan komt Keravnos uit Cyprus op bezoek in MartiniPlaza.

