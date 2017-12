Deel dit artikel:











Raad morrend akkoord met pilot huiswerkbegeleiding

In de Vlagtwedder gemeenteraad is commotie ontstaan over huiswerkbegeleiding. Raadslid Richart Joling (PvdA) snapt er niets van dat wethouder Potze, die ook van de PvdA is, de huiswerkbegeleiding anders uitvoert dan de gemeenteraad heeft voorgesteld.

De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft 10.000 euro vrijgemaakt voor huiswerkbegeleiding aan kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben. Wethouder Potze wil echter een pilot op de RSG in Ter Apel starten, waaraan ook kinderen van ouders die het breder hebben kunnen meedoen. Kinderen van buiten Vlagtwedde Bovendien vallen Vlagtwedder leerlingen die niet op de RSG zitten nu buiten de boot. Iets dat raadslid Beertje Wijnholds (VVD) ook niet snapt. 'Nu kunnen leerlingen van buiten onze gemeente die op de RSG zitten huiswerkbegeleiding krijgen op onze kosten. Dat klopt niet.' Wethouder Potze is het niet met de raadsleden eens. Hij kiest juist voor de RSG omdat daar vakkennis aanwezig is. 'Bovendien zouden we binnen de pilot ruimte kunnen bieden voor kinderen die op andere scholen zitten.' Noorden van gemeente Raadslid Wijnholds wil ook van Potze weten of er gedacht is aan leerlingen die in het noorden van de gemeente wonen. Ter Apel ligt immers nogal zuidelijk. Potze antwoordt daarop dat hij hoopt dat er ook in het noorden van Vlagtwedde een plek kan komen waar leerlingen terechtkunnen. 'Ongeacht het inkomen van de ouders.' Uiteindelijk geeft de raad Potze toch zijn zin. De weg lijkt daarmee vrij voor een pilot huiswerkbegeleiding op de RSG in Ter Apel. Alleen Richart Joling had zijn wethouder graag willen terugfluiten. Lees ook: - Gratis huiswerkbegeleiding? 'Discriminatie!'

