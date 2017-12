RTV Westerwolde blijft de lokale omroep van Pekela

Lokale omroep RTV Westerwolde mag zich voor een periode van vijf jaar de lokale omroep van de gemeente Pekela noemen.

De omroep streed dinsdagavond samen met lokale omroep RTV1 om de concessie en trok aan het langste eind.

Advies naar commissariaat

De gemeenteraad van Pekela moest dinsdagavond haar voorkeur uitspreken voor een lokale omroep. Ze kon kiezen om door te gaan met RTV Westerwolde, dat al sinds jaar en dag de lokale omroep van Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde is, of in zee gaan met RTV1. Dat is de omroep voor Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn.

Alleen de VVD in Pekela koos voor RTV1; alle andere partijen kozen voor RTV Westerwolde. De gemeente stuurt haar voorkeur naar het Commissariaat voor de Media. Die moet de concessie officieel toekennen.

Herindeling

RTV Westerwolde heeft op 15 september 2015 een concessie voor een periode van vijf jaar toegewezen gekregen. Maar omdat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Westerwolde, moest een nieuwe aanvraag ingediend worden. RTV1 zag daarom kans zich ook kandidaat te stellen, maar zonder succes.