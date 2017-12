Pekelder 'trouwerij om nooit te vergeten' is in gevaar

Hans 't Hart en Harma Boschma uit Oude Pekela willen op zondag 31 december thuis trouwen. De gemeente brengt daarvoor 1500 euro in rekening, maar het stel vindt dat bedrag buitenproportioneel.

Het aanstaande bruidspaar had de gemeente verzocht de kosten niet in rekening te brengen, maar die geeft geen gehoor aan deze oproep. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering.

Emoties

De emoties liepen hoog op bij Harma toen het hoge woord eruit was. Zij verliet in tranen het gemeentehuis. 'Het gemeentehuis hoeft niet open en er zijn geen kosten voor bijvoorbeeld water en licht. Wij trouwen bij ons thuis. Waarom moeten wij dan 1500 euro betalen?', vraagt zij zich af.

Locatie wel mogelijk

Het thuis trouwen stond ook nog ter discussie, maar daar heeft de raad wel een uitzondering voor gemaakt. Er mag eenmalig thuis worden getrouwd, maar de kosten blijven dus staan. Burgemeester Jaap Kuin biedt het stel de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. Harma: 'Daar kan ik nu niet op reageren. Wij wisten niet dat dat kon. Daar overvalt hij ons mee.'

We gaan ervoor!

Sonja Schreuder is buitengewoon ambtenaar en zij moet het huwelijk gaan voltrekken. Zij houdt vertrouwen: 'We kijken wel hoe we dit gaan betalen, maar wij gaan ervoor.'

