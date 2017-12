NAM moet voldoende vermogen hebben voor gedupeerde Groningers

Heeft de NAM voldoende geld om ook de schade te vergoeden als er straks een grote aardbeving komt? GroenLinks maakt zich daar zorgen over.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren diende hierover onlangs een motie in die dinsdag werd aangenomen. 'De strekking van de motie is dat er geld moet zijn om mijnbouwschade te betalen. Niet alleen nu, maar ook als er over tien of twintig jaar nog mijnbouwschade optreedt of als er een heel grote klap komt.'

Limburg

Van Tongeren maakt zich zorgen omdat ze eerder in Limburg heeft meegemaakt dat mijnbouwschade niet werd vergoed. 'Groningers hebben al te veel onzekerheid rond de gaswinning, veiligheid en de schades. Ze willen niet ook nog het idee hebben dat er straks misschien niet genoeg geld is om de schades te betalen. Ik ben blij dat we dit nu geregeld hebben.'

De praktijk

Nu de motie is aangenomen, is de NAM verplicht genoeg 'betaalcapaciteit' te hebben. De vraag is alleen hoe dat in de praktijk wordt geregeld. 'Ik heb gevraagd om een brief van de regering waarin beschreven staat hoe ze dit gaan uitvoeren. Krijgen we een garantie van Shell en Exxon? Ik wil van de regering weten hoe ze dat gaan doen. Bij elk volgend debat over Gronings gas zal ik vragen: is het nu al geregeld en op orde?'

