Kerkje Woldendorp moet plaatsmaken voor dorpsplein

De voormalige gereformeerde kerk in Woldendorp gaat tegen de vlakte. Het gebouw is zwaar beschadigd door aardbevingen en is de afgelopen jaren verpauperd. Inwoners van het dorp willen een dorpsplein op de plek van de kerk.

Bijna acht jaar geleden stootte de gereformeerde kerkgemeenschap het pand al af, omdat er niet veel mensen meer naartoe gingen.

Muziektheater

De kerk werd verkocht aan Pieter Stapel, die er een muziektheater van wilde maken. De eerste jaren lukte dat aardig, maar de beving van Huizinge in 2013 maakte een einde aan die droom. Door de beving raakte het gebouw volgens hem zo ernstig beschadigd, dat het te gevaarlijk werd om er activiteiten in te organiseren.

Begin dit jaar is het kerkgebouw door de NAM opgekocht. Afgelopen maand heeft een klankbordgroep, bestaande uit inwoners van het dorp, een enquête verspreid onder dorpsbewoners. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid (120 van de 151 mensen) graag een dorpsplein wil.

Braderie en kerstmarkt

'Het is iets wat bij het dorp hoort. Daar kun je bijvoorbeeld een braderie of kerstmarkt houden. Er komt een mooi pad naartoe met wat bomen en bankjes. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten', zegt bestuurslid Tiny Buiter van de klankbordgroep.

De NAM laat in een reactie weten dat de voorkeur van de inwoners voorop staat. 'Als mensen in Woldendorp graag een dorpsplein willen, dan gaan we ons best doen om dat te realiseren', zegt woordvoerder Hein Dek.

Sloophamer

Inmiddels is de sloopvergunning voor de kerk al aangevraagd. Buiter hoopt dat de sloop over enkele maanden kan beginnen. Ook het voormalige pand van Mercuursteen in Woldendorp wordt waarschijnlijk gesloopt. Daar wordt gesproken over woningbouw, maar die plannen moeten nog concreet worden.

