Socialistisch Delfzijl doet toch mee met verkiezingen

Het leek niet meer te gaan lukken, maar Pieter Stapel uit Spijk gaat namens Socialistisch Delfzijl toch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar in Delfzijl.

Stapel liet vorige week nog weten dat het aantal aanmeldingen voor zijn partij erg tegenviel. Ook de SP zei nog niet klaar te zijn voor de verkiezingen, die over ruim drie maanden worden gehouden. Daarmee zou de meest linkerkant van het politieke spectrum onbedekt blijven.

Haast

De geboren Amsterdammer Stapel laat echter weten dat hij toch een bestuur heeft gevormd. Samen met dorpsgenoot Klaas Pietersma en Johan Zuidema uit Delfzijl vormt hij het bestuur van de nieuwe partij in de Havenstad. Er zat haast achter, want voor 27 december moeten partijen laten weten of ze meedoen aan de verkiezingen.

'Het is prachtig dat het gelukt is, want ik zag het eerst somber in. We hebben nu voldoende bestuursleden gevonden, dus we gaan van start', zegt Stapel.

Ruzie met SP

De Spiekster was lange tijd lid van de SP, maar zei twee maanden geleden zijn lidmaatschap op na een ruzie met het regiobestuur. Stapel wilde graag meedoen namens de SP, omdat die partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste was geworden in Delfzijl.

De SP kon geen stabiele lokale afdeling in stand brengen, waardoor de socialisten ervoor kozen om niet mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. 'Daar begrijp ik niks van', zegt Stapel.

Borreltje

Socialistisch Delfzijl heeft nog tot februari om de kieslijst te vullen. Er staan volgens Stapel nu zeven mensen op. Hij wil graag met vijftien mensen meedoen. Maar eerst is het tijd voor een borrel: 'We gaan donderdag naar de notaris, en dan gaan we erop proosten dat we het voor elkaar hebben gekregen.'

