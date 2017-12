Stroomstoring hindert treinverkeer Leeuwarden-Groningen (update)

Door een stroomstoring in Leeuwarden, rijden er woensdagochtend vroeg geen treinen vanuit de Friese hoofdstad naar Groningen.

Treinen vanuit Groningen reden tot Hardegarijp. Reizigers moesten daar overstappen op bussen. Ook de treindiensten tussen Leeuwarden en Stavoren, en tussen Leeuwarden en Harlingen vielen uit door de stroomstoring.

Sneltreinen

Rond kwart voor zeven was de stroomstoring verholpen. Arriva verwachtte dat de sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden vanaf 7.40 uur weer zouden gaan rijden. Maar het op gang brengen van het treinverkeer kostte toch wat meer tijd, dan gedacht:

Puzzel

Arriva-woordvoerder Joyce de Vries: 'Het is een hele puzzel om de treinen en de machinisten op de juiste plek te krijgen. Omdat er vanochtend vanuit Leeuwarden geen treinen naar Groningen reden, was het niet mogelijk de sneltrein van 7.42 uur naar Leeuwarden te laten rijden. We gaan ervan uit dat de overlast nu voorbij is.'