Man neergeschoten en beroofd in Groningen (update)

Het plaats delict in de Groninger wijk De Hoogte is tijdelijk afgezet (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Bij een schietpartij in Groningen is een Poolse man gewond geraakt. Dat gebeurde rond vier uur woensdagochtend bij de Zuilen in de wijk De Hoogte.

De man, die vermoedelijk is overvallen door twee mannen, werd in zijn been geschoten. Volgens politie verloopt de communicatie moeizaam omdat er geen tolk aanwezig was. De daders zouden een klein geldbedrag hebben buitgemaakt.

Eerst naar het ziekenhuis

De man ging eerst met een vriend, die ook slachtoffer zou zijn van de beroving, naar het ziekenhuis. Na de medische behandeling werd de politie gebeld. De politie heeft vervolgens de omgeving van de schietpartij onderzocht.

Sporen gevonden

Politiewoordvoerder Paul Heidanus: 'We hebben inderdaad sporen aangetroffen die wijzen op een schietpartij. Maar de daders zijn nog niet gevonden. Zodra er een tolk is, gaan we met de twee slachtoffers in gesprek. We willen onder meer weten waarom ze eerst naar het ziekenhuis zijn gegaan en pas daarna ons hebben gebeld. Daardoor lopen we nu een beetje achter de feiten aan. Maar dat proberen we nu in te halen.'